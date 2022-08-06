Sofya Eğitim Müşavirliği İlk Eğitim Müşaviri Genç'te, Şahin'i makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Şahin ve Yüksel karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Cüneyt Yüksel, Şenol Genç, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret - Son Dakika

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