Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel'den yeni yıl ziyaretleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel'den yeni yıl ziyaretleri - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel'den yeni yıl ziyaretleri

7 saat önce

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yeni yıl dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel'den yeni yıl ziyaretleri, System.String[]

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yeni yıl dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

Yüksel, Tekirdağ Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Polikliniğinde 2019 yılının son bebeklerinin ailelerini tebrik etti.

Daha sonra 112 Acil Komuta Merkezi'ni ziyaret eden Yüksel, polis ve jandarma kontrol noktalarında görevli personeli de ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.


Güzel bir yılı geride bıraktıklarını ifade eden Yüksel, yeni yılın Tekirdağ ve Türkiye için sağlık ve huzur getirmesi dileğinde bulundu.

Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 09:52 Kaynak: AA
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