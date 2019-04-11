Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel, Mazbatasını Aldı
1 saat önce
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, görevine başladı.
Süleymanpaşa
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 07:23 Kaynak: AA
Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel
, görevine başladı. Tekirdağ Adliyesi
'nde düzenlenen törende, Yüksel'e mazbatası İl Seçim Kurulu Başkanı Naci Ergin tarafından verildi.
Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ'da sorunsuz bir şekilde seçimlerin tamamlandığını söyledi.
Seçim süreci boyunca mesai harcayan adliye personeline teşekkür eden Yüksel, şunları kaydetti:
"Çok güzel bir yarış oldu. Allah'a hamdolsun kavgasız gürültüsüz Tekirdağ'da yarış devam etti. Milletimiz kimi takdir ettiyse mazbata almak onlara nasip oldu. İnşallah bize güvenenlere karşı mahcup olmayalım. Vatandaşlarımızın beklentisi çok fazla, hangi kimliğe, hangi siyasi partiye sahipsek fark etmiyor. Bu şehrin insanlarının beklentilerine cevap verecek projeler üretmemiz gerekiyor. Biz gönüllere girmek istiyoruz, gönül belediyeciliği yapmak istiyoruz. Herkesin beklentilerine cevap verecek icraatlar ortaya koymak istiyoruz."
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