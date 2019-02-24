Son Dakika Haberleri: Süleymanpaşa Belediye Haber Gazetesi'nin 54. Sayısı Çıktı

Süleymanpaşa Belediye Haber Gazetesi'nin 54. Sayısı Çıktı

1 saat önce

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin aylık olarak yayınladığı Süleymanpaşa Belediye Haber Gazetesi'nin 54. sayısı raflarda yerini aldı.

Süleymanpaşa Belediye Haber Gazetesi'nin 54. Sayısı Çıktı, System.String[]
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinin aylık olarak yayınladığı Süleymanpaşa Belediye Haber Gazetesi'nin 54. sayısı raflarda yerini aldı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün Süleymanpaşa Belediyesinin yaptığı çalışmaları duyurmak üzere hazırladığı ücretsiz olarak sunulan Süleymanpaşa Belediye Haber Gazetesi'nin 54. sayısında Çocuk Akademisi, Çocuk Ruh Sağlığı, Çocuk Kulübü, Çalışan Gazeteciler Günü, Mutlugiller çocuk yazarları, sergi açılışları, Bisanthe 4. Uluslararası Oda Müziği Festivali, pazar hizmetleri, kış şartlarında yapılan çalışmalar, yeni muhtarlık binaları, Çağrı Merkezi, Çevreci Mutlukart haberleri yer aldı. Gazete, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa Belediyesi ve TESKİ'nin tüm hizmet binalarında, tüm Mutlukent Çay Bahçeleri'nde, Süleymanpaşa Belediyesine ait gençlik merkezlerinde, emzirme kabinlerinde, kitap duraklarında, alışveriş merkezlerinde, Tekirdağ'daki tüm resmi kurumlarda, kıraathanelerde, kafelerde ve tüm okullarda ücretsiz olarak okuyucusu ile buluşuyor. Her ay 7 bin 500 adet basılan ve ücretsiz dağıtılan Süleymanpaşa Belediye Haber Gazetesi, aynı zamanda https://www.suleymanpasa.bel.tr/belediye-haber linki aracılığı ile 54. ve diğer tüm sayıları ile internet üzerinden de okuyucusuna ulaşıyor. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 12:03 Kaynak: İHA

Halkla İlişkiler, Tekirdağ, Süleymanpaşa, Güncel
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