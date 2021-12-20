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Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı ek kontenjanla öğrenci alacak - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı ek kontenjanla öğrenci alacak

20.12.2021 09:14
Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı ek kontenjanla öğrenci alacak

Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı'nın ek kontenjanla öğrenci alacağı bildirildi.

Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı'nın ek kontenjanla öğrenci alacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Trakya'nın tek belediye konservatuvarı olma özelliğine sahip Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında misafir öğrenciler için bazı bölümlerde ek kontenjan açtı.

Mülakatla alınacak misafir öğrenciler, kanun, ud, klarnet, bağlama, keman, çello, çalgı yapım ve bale bölümlerine başvuruda bulunabilecekler.

Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı ek kontenjan başvuruları için kurumun resmi facebook sayfası https://www.facebook.com/spasakonservatuvar adresinden özel mesaj yoluyla talepte bulunulabilecek.

Başvuru yapan adaylar, isim ve soy isim, yaş, telefon ve hangi bölüme kayıt yaptırmak istedikleri bilgilerini mesaj yoluyla iletecek.

Daha sonra konservatuvar yetkilileri tarafından adaylar aranarak kayıt başvuruları tamamlanacak.

Başvuru için son tarih 22 Aralık 2021 çarşamba olarak belirtildi. 25-26 Aralık Cumartesi-Pazar tarihlerinde ise tek aşamalı mülakat gerçekleştirilecek.

Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Şefi Salih Demirci, konservatuvarın kurulduğu 2014 yılından bu yana altın çağını yaşadığını belirtti.

İki yıl önce Namık Kemal Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ile yapılan işbirliği protokolünce artık mezuniyet belgelerinin farklı bir resmiyet kazandığını ve ilk meyvelerini de vermeye başladığını aktaran Demirci, şunları kaydetti:

"Bu yıl mezun olan bir öğrencimiz Çatalca Belediyesinde eğitmen olarak göreve başladı. Pandemi dönemi boyunca derslerine çevrim içi ara vermeden devam eden tek belediye konservatuvarı özelliğini taşıyan kurumumuzun Ses Eğitimi Bölümü öğrencilerinden Neslişah Coşkun ise Haliç Üniversitesi Türk Müziği Ses Eğitimi Bölümü'nü tam burslu olarak, bu yıl birincilikle mezun ettiğimiz öğrencimiz Anı Doğa Yılmaz da Bahçeşehir Üniversitesi Konservatuvarı'nı yüzde 50 bursla kazandı. Tiyatro bölümümüz bu yıl usta oyuncu ve rejisör Ahmet Yenilmez ile yeniden açıldı. Sanatın her alanında daima ürün veren bir okul olmayı amaçladık. Umuyoruz ki yeni dönemde sağlık ve sıhhatle yeni projelere imza atacağız. Bu büyük ailede yerini almak isteyen tüm Süleymanpaşalıları, Tekirdağlıları ve tüm Trakya'yı bekliyoruz."

Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı ek kontenjanla öğrenci alacak

Trakya Bölgesi, Aralık, Bale, Ud, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı ek kontenjanla öğrenci alacak - Son Dakika


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