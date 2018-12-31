Süleymanpaşa Belediye Meclisi 2 Ocak Çarşamba Günü Toplanacak
1 saat önce
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Meclisi, 2019 yılının ilk meclis toplantısını 2 Ocak 2019 Çarşamba günü gerçekleştirecek.
Tekirdağ Süleymanpaşa
Belediye Meclisi, 2019 yılının ilk meclis toplantısını 2 Ocak 2019 Çarşamba
günü gerçekleştirecek.
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2019 yılı Ocak ayı meclis toplantısını 2 Ocak 2019 Çarşamba günü gerçekleştirecek.
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat
başkanlığında Süleymanpaşa Gençlik Merkezi'nde saat 10.00'da gerçekleştirilecek toplantıda 7 gündem maddesi ile komisyonlardan ve müdürlüklerden gelen evraklar görüşülerek karara bağlanacak. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 11:03 Kaynak: İHA
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