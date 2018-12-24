Süleymanpaşa Belediye Spor Kulübü Judoda Süper Lig'e Yükseldi

Türkiye Judo Federasyonu tarafından Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen 7 kadın ve 9 erkek takımın katılımıyla gerçekleşen Spor Toto Süper Lig Yükselme müsabakalarında Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Spor Kulübü kadınlarda Türkiye 2.'si Erkeklerde ise Türkiye 3.'sü olarak adını Süper Lig'e yazdırdı.

HEM KADIN HEM DE ERKEK KATEGORİSİNDE SÜPER LİGE YÜKSELMEYİ BAŞARDI

Kadınlarda tüm rakiplerini tek tek geçen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Spor Kulübü finalde İzmir Karşıyaka Belediyesi'ne 3-2 mağlup olarak 2. olurken erkeklerde yarı finalde Ordu Büyükşehir Belediyespor'a 3-2 kaybeden temsilcimiz 3.'lük maçında Batman Belediyespor'u 5-0 yenerek Spor Toto Süper Lig'e yükseldi.

2019 YILINDA SÜPER LİGDE MÜCADELE EDECEKLER

2018 yılını büyük bir zaferle kapatan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Spor Kulübü, bu başarı ile hem kadınlar hem de erkeklerde 2019 yılında şehrimizi Süper Lig'de temsil etmeye hak kazandı.

FERDİ KARŞILAŞMALARDA MUSTAFA KOÇ VE NAZMİ BİTKİN GURURLANDIRDI

Öte yandan ferdi karşılaşmalarda da başarısını devam ettiren Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Spor Kulübü, Mustafa Koç ile Türkiye birinciliği ve Nazmi Bitkin ile de Türkiye üçüncülüğü kazandı.

TANER: "BAŞARILI SPORCULARIMIZI KUTLUYORUM"

Süper Lig'e yükselen hem kadın hem de erkek judo ekibini kutlayan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Spor Kulübü Başkanı Deniz Taner; "Başarılı sporcularımızı kutluyorum. Hem kadın hem de erkek takımımız başarıları ile göğsümüzü kabarttı. Bu başarının Spor Toto Süper Lig'inde de devam edeceğine inanıyorum." dedi.

EŞKİNAT: "BU EKİP SÜPER LİG'DE DE ADINDAN ÇOK SÖZ ETTİRECEK"

Judo'da gelen başarının çalışmanın eseri olduğuna dikkat çeken Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat; "Bu çocuklar uzun zamandır çalışıyor ve bu başarı bir tesadüf değil. Emeğin, çalışmanın, yatırımın eseri. Ben şehrimizin adının duyulmasını sağlayan, hem kadın hem de erkek kategorisinde bizleri Süper Lig'e taşıyan sporcularımızı kutluyor, onların üzerinde emeği geçen ailelerimiz, öğretmenlerimiz, antrenörlerimiz ve Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Spor Kulübü yönetimimizi teşekkür ediyorum. Bu ekip Süper Lig'de de adından çok söz ettirecek." ifadelerini kullandı.