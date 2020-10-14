Süleymanpaşa Belediyesi 2021 yılı Performans Programı ve Bütçesi, Belediye Meclisinde ek oturumda görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Buna göre, Süleymanpaşa Belediyesi 2021 yılı bütçesi 235 milyon TL olarak belirlendi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in başkanlığında, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Süleymanpaşa Belediye Meclisi toplantısında, 2021 yılına ait Performans Programı okundu. Meclisteki gruplar adına grup başkanvekillerinin Performans Programı hakkında değerlendirmelerde bulunmalarının ardından, 2021 yılı Performans Programı oylanarak oybirliği ile kabul edildi. Başkan Yüksel, 2021 yılı Performans Programı'nın Süleymanpaşa'ya hayırlı olması dileklerini meclis üyeleri ile paylaştı.

Bütçe 235 milyon

Performans Programı'nın ardından ikinci gündem maddesi olan Süleymanpaşa Belediyesi 2021 yılı Bütçesi görüşmelerine geçildi. 235 milyon TL olarak gerçekleşmesi beklenen 2021 yılı Bütçesi, her bir kalemi tek tek oylanarak yine oybirliği ile kabul edildi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, parti ayrımı gözetmeksizin Süleymanpaşa'da yaşayan 205 bin vatandaşa hizmet etme çabasında olduklarının altını çizerek, Süleymanpaşa Belediye Meclisi üyelerine siyaset üstü bir anlayışla uyum içinde çalıştıklarından dolayı ayrı ayrı teşekkür etti. - TEKİRDAĞ