Süleymanpaşa Belediyesi 29 ayrı noktada spor tesisi yapacak - Son Dakika
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Süleymanpaşa Belediyesi 29 ayrı noktada spor tesisi yapacak

6 saat önce

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 29 ayrı noktada belirlenen semt sahaları ile gençleri spora teşvik edecek.

Süleymanpaşa Belediyesi 29 ayrı noktada spor tesisi yapacak, System.String[]

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, 29 ayrı noktada belirlenen semt sahaları ile gençleri spora teşvik edecek. 12 semt sahası, 14 çok amaçlı saha ve 3 tenis sahası ile gençler kendi mahallelerinde spor yapmanın keyfini yaşayacak.


Süleymanpaşa Belediyesi gençlere yönelik proje çalışmalarıyla geleceğe yatırım yapıyor. "Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur" parolası ile yola koyulan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gençlerin daha zinde daha güçlü olması için yeni projelerini gençlere yönelik hazırlıyor.


İlk kazma kısa bir süre içinde vurulacak


Başkan Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa'nın 29 ayrı noktasında spor tesisleri inşa edeceğini müjdelerken Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından hazırlıkları yapılan çalışmada tüm projelerin çiziminin tamamlandığı, kısa bir süre içinde de ilk kazmanın vurularak projeye start verileceği açıklandı.


"Şehrimizin dört bir yanı spor sahaları ile donatılacak"


12'si semt sahası, 14'ü çok amaçlı saha ve 3'ü de tenis sahası olarak belirlenen 29 noktada yapılacak semt sahaları ile ilgili konuşan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Çocuklarımızı, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak, spora teşvik etmek amacıyla uzun zamandır çalışmalarını yürüttüğümüz semt sahaları projemizi hayata geçiriyoruz. Artık birkaç noktada sınırlı sayıda gencimizin gidebildiği sahalar olmayacak. Süleymanpaşa Belediyesi'nin çalışmaları ile şehrimizin dört bir yanı spor sahaları ile donatılacak" ifadelerini kullandı.


Semt sahası yapılacak mahalleler, "Namık Kemal Mahallesi - Bahçelievler Mahallesi - Eski Cami Mahallesi - Çınarlı Mahallesi - Karadeniz Mahallesi - 100. Yıl Mahallesi - Yavuz Mahallesi - Kumbağ Mahallesi - Gündoğdu Turgut Mahallesi - Aydoğdu Mahallesi - Altınova Mahallesi - Hürriyet Mahallesi.


Çok amaçlı saha (basketbol - voleybol) yapılacak mahallelerde, Namık Kemal Mahallesi - Bahçelievler Mahallesi - Eski Cami Mahallesi - Karadeniz Mahallesi - 100. Yıl Mahallesi - Aydoğdu Mahallesi - 100. Yıl Mahallesi Mediha Mehmet Tetikol Ortaokulu Bahçesi - Kumbağ Mahallesi Kumbağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi - Çınarlı Mahallesi Safiye Osman Çeliker İlköğretim Okulu - Eski Cami Mahallesi Tuğlacılar Lisesi - Altınova Mahallesi Şehit Turgut Kurtçu Ortaokulu - Gündoğdu Mahallesi Nurettin Ekmekçioğu İlköğretim Okulu - Hürriyet Mahallesi su deposu üstü - Değirmenaltı Mahallesi Ticaret Borsası Okulu.


Tenis sahası yapılacak mahalleler ise Hürriyet Mahallesi su deposu üstü - Namık Kemal Mahallesi - Bahçelievler Mahallesi" diye açıklandı. - TEKİRDAĞ

Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Tenis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 09:40 Kaynak: İHA

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