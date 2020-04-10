Süleymanpaşa Belediyesi 3 boyutlu yazıcıyla siperlik üretiyor - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi, Kod Akademisi atölyesinde 3 boyutlu yazıcı ile yüz koruma siperliği üretiyor.

Halk sağlığının korunması için yaptığı çalışmaların yanı sıra sahada görevli personelin sağlığını korumaya yönelik çalışmalar da yapan Süleymanpaşa Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Kod Akademisi bünyesinde 3 boyutlu yazıcılarla siperli maskeler üretmeye başladı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı belediyenin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi.

Vatandaşlar için mesai gözetmeden çalışan personeli salgından korumak adına çeşitli ekipmanlar ürettiklerini anlatan Yüksel, "Çünkü benim vatandaşım da personelim de bizler için çok önemli. Kod atölyemizde üretmeye başladığımız siperlik maskeler de bu çalışmanın eseri." dedi.

Yüksel, atölyede kısa sürede 100'den fazla maske üretildiğini belirterek, "Günde ortalama 10 siperlik maske üretimi yapılıyor. Maskelerin sahada hizmet veren belediye personeline dağıtımına başlandı. Bu üretim sahadaki personelin ihtiyacı karşılanıncaya kadar devam edecek." diye konuştu.