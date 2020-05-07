Süleymanpaşa Belediyesi asfalt sezonunu hızlı açtı - Son Dakika

Havaların ısınmasıyla birlikte yol çalışmalarına hız veren Süleymanpaşa Belediyesi, asfalt sezonunun açılmasıyla birlikte kolları sıvayan Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, asfalt çalışmalarını da dört koldan başlattı.



Kısa süre içinde binlerce metrekare asfalt serimi gerçekleştirilirken, bir yandan yeni yollar asfaltlanıyor, diğer yandan da tüm caddelerde yıpranan kısımlarda asfalt yama çalışmaları sürüyor.



Adnan Kahveci Caddesi sil baştan asfaltlandı



Asfalt sezonunu 100. Yıl Mahallesi'nde açan Fen İşleri Müdürlüğü, Adnan Kahveci Caddesi'nin eski asfalt zeminini kazıyarak sıcak asfaltla kapladı ve yeniden vatandaşların istifadesine kazandırdı. Yağmur yağışları nedeniyle asfalt çalışmalarına ara verilmesine rağmen ilk on günde 100. Yıl ve Ertuğrul Mahallesi'nde yaklaşık 5 bin metrekare yeni asfalt serimi gerçekleştirildi.



Asfalt yama çalışmaları kapsamında ise Ocak ayından bu yana havaların müsaade ettiği zamanlarda toplamda 10 bin metrekareden fazla asfaltlama işlemi yerine getirildi.



2020 yılı içinde gerçekleşen toplam asfalt serim miktarı ise 15 bin metrekare olarak kayıtlara geçti.



"Bu yıl toplam 15 bin metrekare asfalt serimi yaptık"



Asfalt çalışmalarını titizlikle takip eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Asfalt mevsiminin başlaması ile birlikte, geçen yıl kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2020 yılında 4 bin 849 metrekaresi yeni asfalt, 10 bin 258 metrekaresi asfalt tamiri olmak üzere toplam 15 bin 107 metrekare asfalt serimi gerçekleştirdik. Başımızda salgın gibi bir illet olmasına ve tüm hayatı olduğu gibi çalışma koşullarımızı da olumsuz etkilemesine rağmen belediye olarak bütün yükümlülüklerimizi aksatmadan yerine getiriyoruz" açıklamasında bulundu. - TEKİRDAĞ