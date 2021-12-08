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Süleymanpaşa Belediyesi bu yıl 623 bin metrekarelik yol çalışması yaptı - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi bu yıl 623 bin metrekarelik yol çalışması yaptı

08.12.2021 14:41
Süleymanpaşa Belediyesi bu yıl 623 bin metrekarelik yol çalışması yaptı

Süleymanpaşa Belediyesince bu yıl 623 bin metrekarelik yol çalışması yapıldığı bildirildi.

Süleymanpaşa Belediyesince bu yıl 623 bin metrekarelik yol çalışması yapıldığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye, iki buçuk yılı aşkın süredir sürdürdüğü yol hamlesini 2021 yılında yaptığı çalışmalarla rekor seviyelere taşıdı.

308 bin metrekare asfalt serimi, 140 bin metrekare kilit taş çalışması ve 180 bin metrekare sathi kaplama gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediyesi, toplam 628 bin metrekarelik yol çalışmasını 2021 yılına sığdırdı.

Yol çalışmaları kapsamında 2021 yılında 297 bin metrekare yeni asfalt serimi, 11 bin metrekare asfalt tamiratı olmak üzere toplam 308 bin metrekare asfalt serimi gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel tarafından kontrol ve koordine edilen çalışmalarda ayrıca 103 bin metrekare yeni, 38 bin metrekare tamir olmak üzere 141 bin metrekare kilit taş serimi yapıldı.

Asfalt ve kilit taş çalışmaları dışında sathi kaplama da 2021 çalışmaları içerisinde önemli bir yer tuttu.

Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, 180 bin metrekare sathi kaplama çalışması yapıldı.

Asfalt, kilit taş ve sathi kaplama çalışmaları ile 2021 yılında toplamda 628 bin metrekare yol malzemesi serimi gerçekleştirilmiş oldu. Tüm bu çalışmaların yanı sıra 26 bin 500 metrekare de yeni imar yolu açıldı.

2021 yılında yapılan yol çalışmaları ile yaklaşık iki buçuk yıllık icraat döneminde toplam 1 milyon 600 bin metrekareye ulaşıldı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Süleymanpaşa Belediyesi bu yıl 623 bin metrekarelik yol çalışması yaptı - Son Dakika


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