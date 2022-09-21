Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

21.09.2022 10:22
Tekirdağ'dan kısa kısa

Süleymanpaşa Belediyesi, çocuklar ve yetişkinler için kış dönemi kurslarını başlatıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, çocuklar ve yetişkinler için kış dönemi kurslarını başlatıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çocuklar için 27 farklı branşta, 18 yaş ve üzeri yetişkinlere yönelik mesleki ve kişisel gelişim kursları bünyesinde ise 13 farklı kurs açılacak.

Kış okulları ile mesleki ve kişisel gelişim kursları için başvurular, Süleymanpaşa Belediyesi resmi internet sitesinden 3 Ekim 2022 Pazartesi gününe kadar yapılabilecek.

Tekirdağ'da sene başı değerlendirme toplantısı yapıldı

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan başkanlığında, Süleymanpaşa Halk Eğitimi Merkezi toplantı salonunda sene başı değerlendirme toplantısı yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, kurs ve kursiyer sayısının arttırılması ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerinin görünürlüklerinin artırılması kararları alındı.

Tevfik Keskin'den NKÜ Rektörü Şahin'e ziyaret

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Keskin, NKÜ'de gerçekleştirilen çalışmaları ve süt üretimine katkılarını önemli bulduğunu belirtti.

Şahin ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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