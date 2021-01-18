Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarını besledi - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, soğuk havanın etkili olduğu Tekirdağ'da sokak hayvanları için barınma alanları oluşturdu ve hayvanları mamayla besledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Veteriner İşleri Birimi ekipleri, soğuk havanın etkili olduğu ilçede sokak hayvanlarını unutmadı.

İlçenin farklı yerlerinde besleme ve barınma noktaları oluşturan ekipler, Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde yapılan kulübeleri belirlenen alanlara yerleştirdi.

Ekipler sokak hayvanlarını kuru mama ile besledi.