Süleymanpaşa Belediyesi Gönül Belediyeciliği ile gönüllere girmeye devam ediyor - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi Gönül Belediyeciliği ile gönüllere girmeye devam ediyor

04.05.2021 11:37
Süleymanpaşa Belediyesi Gönül Belediyeciliği ile gönüllere girmeye devam ediyor, System.String[]

Alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra, kültürel ve sosyal anlamda da çalışmalarını sürdüren Süleymanpaşa Belediyesi, Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışı ile Ramazan ayında da Süleymanpaşa'lıların yanında olmaya devam ediyor.

Alt ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra, kültürel ve sosyal anlamda da çalışmalarını sürdüren Süleymanpaşa Belediyesi, Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışı ile Ramazan ayında da Süleymanpaşa'lıların yanında olmaya devam ediyor.

Her gün bin 200 kişiye sıcak yemek ulaştırarak iftar sofralarına konuk olan Süleymanpaşa Belediyesi, Hayır Çarşısı ile de ihtiyaç sahibi vatandaşların kıyafet ihtiyaçlarının karşılanmasına öncülük ediyor.

Yürüten çalışmalarla ilgili olarak konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Ramazan ayında da Süleymanpaşalıların yanında olacaklarını ifade ederek, "Pandemi döneminin zorlukları ile birlikte karşıladığımız Ramazan ayında vatandaşlarımıza Süleymanpaşa Belediyesi olarak çok ciddi bir bütçe ayırdık. Her gün bin 200 vatandaşımıza 4 kap sıcak yemek desteğinde bulunmaya devam ediyor, iftar vaktinden önce evlere ulaştırdığımız yemekler ile gönül sofralarımızı evlerde kuruyoruz. Kayıtlarımızda bulunan sürekli yardıma muhtaç 230 ailemize dağıttığımız İMECE kartlara aylık yatırdığımız bedeller ile vatandaşlarımızın gıda ihtiyacını karşılayabileceği alışveriş imkanı sağlıyoruz" dedi.

Koronavirüs pandemisi boyunca çalışmaların aralıksız devam edeceğini vurgulayan Başkan Yüksel, "Bu güne kadar 20 binin üzerinde erzak dağıtımı yaptığımız Süleymanpaşa'mızda evimde yiyecek aşım yok diyecek tek bir vatandaşımızın kalmaması için büyük bir çalışmayı titizlikle yürütüyoruz. Şehrimizde ihtiyaç sahibi ailelerimizin çocukları için özellikle bayramlarda Hayır Çarşısı aracılığıyla gerçekleştirdiğimiz kıyafet yardımını bu bayramda da gerçekleştirmek adına bütün çalışmalarımızı tamamladık" dedi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, vatandaşları çevrelerinde yaşayan ve zor durumda olan komşularına karşı duyarlı olmaya davet eden Yüksel, Süleymanpaşa Belediyesinin çağrı merkezi numarasını hatırlattı. Yüksel, "Vatandaşlarımızdan Özellikle istirham ediyorum. Çevrenizde ihtiyaçlarını karşılayamayan, yardıma muhtaç komşunuz varsa 0282 259 59 59 numaralı hattımızdan lütfen bize bildirin. Allah'ın izniyle devletimiz ve milletimiz ayakta olduğu sürece, var olduğu sürece Süleymanpaşa'da yaşayan hiçbir hemşerimiz ne aç ne de açıkta kalacaktır" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa Belediyesi Gönül Belediyeciliği ile gönüllere girmeye devam ediyor
Süleymanpaşa Belediyesi Gönül Belediyeciliği ile gönüllere girmeye devam ediyor

Cüneyt Yüksel, Pandemi, Ramazan, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Süleymanpaşa Belediyesi Gönül Belediyeciliği ile gönüllere girmeye devam ediyor - Son Dakika


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