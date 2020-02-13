Süleymanpaşa Belediyesi güreşlerde iddialı geliyor - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediye Spor, her branşta başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Judo ve tekvandodan sonra güreşte de art arda başarılar gelmeye devam ediyor. Son olarak, Balıkesir Edremit'te gerçekleşen Türkiye Şampiyonası elemelerinde mücadele eden Eray Tüfekçioğlu, grekoromende üçüncü olarak Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.



Balıkesir'in Edremit ilçesinde gerçekleştirilen 2020 Okul Sporları Yıldız Erkekler Grekoromen Stil Gruplar Türkiye Elemesi, 7-8 Şubat tarihleri arasında yapıldı. Müsabakalara 10 ilden 124 sporcu katılırken, Süleymanpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcularından Eray Tüfekçioğlu 48 kilogramda üçüncü oldu. Dereceye girmeyi başaran genç sporcu, Tokat'ta düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. - TEKİRDAĞ