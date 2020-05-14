Süleymanpaşa Belediyesi Hemşireler Haftasında sağlıkçıları yalnız bırakmadı - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi, yeni tip Korona virüsü salgınında canları pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarını Hemşireler Haftasında yalnız bırakmadı. Gönül Elçileri ekipleri, hastanelerin tamamını ziyaret ederek tüm hemşirelere Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'in selamını ileterek karanfil hediye etti.



Ekipler sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde hastanelerde gerçekleştirdikleri ziyaretlerle hemşirelere kolaylıklar dileyerek karanfil takdim ettiler. Emeklerinin değer görmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren sağlık çalışanları, zor günlerde gördükleri destekle motive olduklarını, işlerine daha çok sarıldıklarını belirterek Başkan Yüksel'e nazik hediyesi için teşekkür ettiler.



Süleymanpaşa Belediyesi Gönül Elçileri, Tekirdağ birinci, ikinci ve üçüncü kısım Devlet Hastaneleri ile Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi ile özel hastanelere ziyarette bulunarak Hemşireler Haftasını kutladılar.



"Canlarını hiçe sayan sağlıkçılarımıza minnet duyuyoruz"



Sağlık çalışanlarının salgın döneminde çok kutsal bir görev üstlendiklerini ifade eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Vatanın bölünmez bütünlüğüne yönelen her tehdidin karşısında canları pahasına savaşan güvenlik güçlerimiz gibi, tüm dünyayı kasıp kavurarak insanlığı tehdit eden bu salgınla mücadele eden sağlık çalışanlarımız da çok kutsal bir görevi yerine getiriyorlar. Yeri geldiğinde haftalarca ailelerinden uzak kalıyor, kendi canlarını ve sağlıklarını hiçe sayarak bu salgınla savaşıyorlar. Biz de Hemşireler Haftasını fırsat bilerek haklarını ödeyemeyeceğimiz sağlık çalışanlarımıza küçük bir teşekkür nişanı olarak hemşirelerimize karanfil hediye ettik, işlerinde kolaylıklar diledik. Hemşirelerimizin nezdinde bütün sağlık çalışanlarımıza minnet ve şükran duygularımızı iletiyor, gönülden alkışlarımızı gönderiyoruz. Allah tüm sağlık emekçilerimizden razı olsun" diye konuştu. - TEKİRDAĞ