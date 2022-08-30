Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

30.08.2022 12:58
Tekirdağ'dan kısa kısa

Süleymanpaşa Belediyesi ilçeye kazandırdığı spor tesisini hizmete açacak.

Süleymanpaşa Belediyesi ilçeye kazandırdığı spor tesisini hizmete açacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler mahallesinde geçmiş dönem Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'in adını yaşatılacağı spor tesisi hizmete açılacak.

Tesiste, futbol, basketbol, voleybol ve çok amaçlı spor sahaları ile çocuk oyun parkı bulunuyor.

Karadağ Müftüsü Feyziç'ten Rektör Şahin'e ziyaret

Karadağ Müftüsü Rıfat Feyziç, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin'i ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette karşılıklı görüş alışverişi yapıldı.

Şahin, ziyarette, NKÜ'nün Balkan kontenjanlı üç üniversiteden biri olduğunu söyledi. Balkanlarla tarihe dayanan köklerin bulunduğunu belirten Şahin, Karadağ'ın önemli olduğunu ifade etti.

Feyziç ise üniversitenin çalışılmalarını takip ve takdir ettiklerini dile getirdi.

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Kaynak: AA

Fevzi Aytekin, Bahçelievler, Tekirdağ, Karadağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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