Süleymanpaşa Belediyesi ile BEM-BİR-SEN arasında sözleşme imzalandı - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi ile BEM-BİR-SEN arasında "Sosyal denge tazminatı sözleşmesi" imzalandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, belediyede çalışan devlet memuru statüsündeki personeli ilgilendiren ve maaşlarda iyileştirme yapılmasını öngören sözleşmeyi, yetkili sendika olan Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) Genel Başkanı Levent Uslu ile imzaladı.

Sözleşmeye göre kadrolu ve sözleşmeli memurlar, ilk altı ay yüzde 100 ve ikinci altı ay yüzde 120 oranında sosyal denge tazminatı adı altında maaşlarına ek ödeme alacak.

İmza töreninde konuşan Yüksel, 3 yıla yaklaşan görev süresinde birlikte çalıştığı memur ve sözleşmeli memurlara teşekkür ederek, "Çalışanlarımızın refah seviyesini arttırmak ve huzur içinde çalışmalarını sağlamak amacıyla imzaladığımız sözleşmemizin, kurumumuz ve personelimiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.