Son Dakika Haberleri: Süleymanpaşa Belediyesi Karadeniz Yayla Şenlikleri başlıyor
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Süleymanpaşa Belediyesi Karadeniz Yayla Şenlikleri başlıyor

49 dakika önce

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği bu yıl 16.'sı gerçekleştirilecek Karadeniz Yayla Şenlikleri 28 Haziran Cuma günü başlayacak.

Süleymanpaşa Belediyesi Karadeniz Yayla Şenlikleri başlıyor, System.String[]

3 GÜN BOYUNCA DOYASIYA EĞLENCE

Hayrabolu yolu üzeri Karadeniz Mahallesi şenlik alanında 28-29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek 16. Karadeniz Yayla Şenlikleri kapsamında Sinan Yılmaz, Süreyya Bostan, Sultan Murat, Burak Atasoy, Ekin Uzunlar, Hasan Yavuz, Hikmet Cüre, Sebahattin Yanık, Ferdi Evci, Oğuz Kahveci, Salim Kasap, Sezai Akyüz ve Ömer Uçar sahne alacak.

KEMENÇE HİÇ SUSMAYACAK

3 gün boyunca Karadeniz Bölgesine ait yöresel ürünlerin satılacağı birbirinden lezzetli Karadeniz yemeklerinin tanıtılacağı Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği 16. Karadeniz Yayla Şenlikleri'nde kemençenin sesi de bir an olsun susmayacak.

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:55 Kaynak: Bültenler
Tekirdağ, Süleymanpaşa, Karadeniz, Güncel
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