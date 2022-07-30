Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

30.07.2022 10:24
Tekirdağ'dan kısa kısa

Süleymanpaşa Belediyesi, kendi tarlalarında ürettiği ürünleri ve ürünlerle yapılan yemekleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, kendi tarlalarında ürettiği ürünleri ve ürünlerle yapılan yemekleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her gün ihtiyaç sahibi 1200 kişinin evine 4 kap sıcak yemek götürülüyor.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını belirtti.

İhtiyaç sahibi aileleri kapı kapı dolaşarak tespit ettiklerini vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdığımız erzak kolilerinde ve aşevimizde hazırlanan yemeklerimizde kullandığımız fasulye, nohut, mercimek, sıvı yağ ve un gibi gıdaları, yüzde yüz yerli ve milli üretimle yine kendi tarlalarımızda yetiştiriyor. Vatandaşımızla paylaşıyoruz."

Süleymanpaşa Belediyesi Marmara Adası'na tur düzenleyecek

Süleymanpaşa Belediyesi, kadınlara yönelik ücretsiz günübirlik Marmara Adası turu gerçekleştirecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 9-25 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan günübirlik Marmara Adası tatili için kayıtlar başladı.

Başvurular 25 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

Marmara Adası turu için feribot seferleri sabah 08.30 kalkış, akşam 18.00 dönüş olarak belirlendi. Turlara katılım 200 kişi ile sınırlı olacak.

Ergene'de yol yapım çalışmaları devam ediyor

Edirne'ne ilçesinde altyapı ve üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, yol çalışmaları ve kaldırım onarımları gibi olağan belediyecilik çalışmalarının eksiksiz olarak yerine getirdiklerini belirtti.

Bunların yanında eğitim tesisleri, sağlık ocakları, dini tesisler ve kamu kurumlarına da desteklerinin sürdüğünü ifade eden Başkan Yüksel, bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Ulaş Mahallesi'nde yer alan Aile Sağlığı Merkezi'nin tamir ve tadilatını gerçekleştirdiğini aktardı.

Aile Sağlığı Merkezi'nde bakım onarım da yapan ekipler binanın dış cephesini de boyayarak yenilediklerini ifade eden Yüksel, "Rutin belediyecilik faaliyetlerinin yanı sıra kamu kurumlarımızın talepleri doğrultusunda ihtiyaçlarını gidermek için de çalışmalar yürütüyoruz. Okullarımızda, camilerimizde, sağlık ocaklarında gereken tüm çalışmaları bundan önce de yaptık bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Ergene halkı için her alanda görevimizin başındayız." dedi.

YORUMLAR
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Kadınlar istedi, Marmara Adası turu yeniden başladı Kadınlar istedi, Marmara Adası turu yeniden başladı
Kaynak: AA

Cüneyt Yüksel, Marmara Adası, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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