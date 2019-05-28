Süleymanpaşa Belediyesi Kültür Gezileri ile Edirne'de

EDİRNE'NİN DÖRT BİR YANINI GEZDİLER

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Kültür Gezileri kapsamında gerçekleşen Edirne gezisine yaklaşık 60 muhtar eşi katılırken kafilenin ilk durağı II.Beyazıt Külliyesi (Sağlık Müzesi) oldu. II.Beyazıt Külliyesi'nde yaklaşık bir saat boyunca incelemelerde bulunan muhtar eşleri külliyeden Lozan Anıtı'na geçti.

DUALAR TARİHİ CAMİLERDE EDİLDİ

Tarihi tren garı, Selimiye Camisi, Eski Cami ve 3 Şerefeli Cami ile geziye devam eden kafile son durak olarak Arasta çarşısını gezerek oruçlarını açıp teravih namazını Edirne'de kılarak Süleymanpaşa'ya döndü.

BAŞKAN YÜKSEL'E TEŞEKKÜR ETTİLER

Dönüş yolculuğunda da oldukça keyifli anlar geçiren muhtar eşleri, kendilerine unutulmaz bir gün yaşama fırsatı verdiği için Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel'e teşekkür ettiler.