Süleymanpaşa Belediyesi merkez ve kırsal mahallelerde dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında ilçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, aşılama oranlarında Türkiye'nin en iyi illerinden Tekirdağ'da, salgının etkileri aşılamaların yanı sıra alınan önlemler sayesinde azalıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde genel dezenfeksiyon çalışmalarına ek olarak kamusal alanlar ve sık kullanılan kurum binalarının girişlerini de özel solüsyonlarla arındırıyor.

Dezenfeksiyon çalışmaları kapsamında, ilçe merkezinde Karadeniz ve Bahçelievler mahalleleri ile kırsalda Kumbağ ve Yağcı mahallelerinde arındırma işlemleri gerçekleştirildi.

Açıklamada, vatandaşlara aşı yaptırmaları, maske, mesafe ve hijyen kriterlerine uygun davranmaları çağrısında bulunuldu.