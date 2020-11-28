Süleymanpaşa Belediyesi'nden, Büyükşehir Belediyesine 'bütçe' tepkisi - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi'nden, Büyükşehir Belediyesine 'bütçe' tepkisi

28.11.2020 16:09
Süleymanpaşa Belediyesi'nden, Büyükşehir Belediyesine 'bütçe' tepkisi, System.String[]

2022 yılı bütçe görüşmelerinin yapıldığı ikinci birleşimi Süleymanpaşa'da gerçekleşti.

TEKİRDAĞ Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2021- 2022 yılı bütçe görüşmelerinin yapıldığı ikinci birleşimi Süleymanpaşa'da gerçekleşti. Bütçe görüşmeleri sırasında söz alan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 2021-2022 yılı bütçesine tepki gösterdi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ak Parti'li Cüneyt Yüksel, 1 milyar 120 milyon TL'lik bütçeden Süleymanpaşa'ya ayrılan yatırım bütçesinin 2021 yılı için 12 milyon 930 bin TL, 2022 yılı için ise sadece 1 milyon TL olduğunu belirterek, bu miktarların da yeni bir yatırım için değil, yıllardır bitirilemeyen yeni otogar inşaatı ve kamulaştırmalar için ayrıldığını, 2022 yılı sonuna kadar Süleymanpaşa'ya bir kuruşluk yeni yatırım yapılmayacağını söyledi. Yüksel, devasa büyükşehir bütçesinden Süleymanpaşa'nın payına yeni yatırım olarak koca bir sıfır düştüğünü kaydetti.

'BÜTÇE CHP'Lİ BELEDİYELERE'Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin partizanca bir yaklaşım içinde bütçe hazırladığını öne süren Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa ve AK Parti'li diğer üç ilçe belediyesi ile kıyaslandığında, bütçenin nerdeyse tamamının CHP'li belediyelere ayrıldığını kaydetti. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 2021-2022 yılları yatırım projeleri ile ilgili tabloları kamuoyuyla paylaşan Yüksel, nüfus bakımından büyük farklar olmamasına rağmen, Çorlu ve Çerkezköy'e ayrılan yatırım bütçesinin Süleymanpaşa'dan katbekat fazla olduğunu hatırlattı. Yüksel, "Elbette Çorlu'muza, Çerkezköy'ümüze yatırım yapılmalı, çünkü yıllardır ilçelerimizin ihtiyaçları doğru analiz edilmedi, doğru ve zamanında yatırımlar yapılmadı. Lakin 1 milyon 60 bin kişinin yaşadığı Tekirdağ ilimizin 11 ilçesine adaletli planlama yapılmalıydı" dedi.'SÜLEYMANPAŞA CEZALANDIRILIYOR'Cüneyt Yüksel, aslan payının CHP'li belediyelere ayrılmış olsa da bu ilçeler için de ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu belirterek, Trakya'nın en büyük ikinci ilçesi olan Süleymanpaşa'da yaşayan 205 bin vatandaşın, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde tercihini AK Parti'den yana kullandığı için Büyükşehir Belediyesi tarafından cezalandırıldığını söyledi.'PARTİZANCA, ADALETSİZ BİR BÜTÇE'

Yatırım ve hizmet için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin himmetine ihtiyaç duymadıklarını ifade eden Cüneyt Yüksel, "Biz 205 bin hemşehrimizin talepleri ve beklentileri doğrultusunda her türlü yatırımı ve hizmeti gerçekleştirebiliriz. Şikayet etmek için değil, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin partizanca, adaletsiz bir şekilde ve bizlere hiçbir aşamasında danışmadan bütçe oluşturduğu gerçeğinin kamuoyu ve kıymetli hemşehrilerimiz tarafından bilinmesi için bu açıklamayı yapma gereği duyduk. Sorumlu olduğumuz 205 bin Süleymanpaşalının vergileri ile oluşturulan bütçede, vatandaşlarımızın haklarını savunmak bizim boynumuzun borcudur" diye konuştu.


Süleymanpaşa Belediyesi'nden, Büyükşehir Belediyesine 'bütçe' tepkisi

Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Yatırım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Süleymanpaşa Belediyesi'nden, Büyükşehir Belediyesine 'bütçe' tepkisi - Son Dakika


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