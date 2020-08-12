Süleymanpaşa Belediyesi'nden toplu sünnet programı - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi Toplu Sünnet Programı organize etmeye hazırlanıyor. Geçen yıl büyük bir şölen eşliğinde gerçekleşen Toplu Sünnet Programı bu yıl korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle şölensiz olarak yapılacak. Başvuruların 14 Ağustos tarihinde sona ermesinin ardından program organizasyonuna geçilecek.

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan Toplu Sünnet Programı, dezavantajlı kesimde yer alan çocukların erkekliğe ilk adımı hijyenik koşullarda atmaları amacıyla gerçekleştiriliyor.

Her yıl büyük bir şölene sahne olan Toplu Sünnet Programı'nın, bu yıl salgın tedbirleri nedeniyle şölensiz bir şekilde gerçekleştirileceğini ifade eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Süleymanpaşa Belediyesi olarak gerçekleştireceğimiz toplu sünnet programı için kayıtlarımız başladı. Salgın tedbirleri dolayısıyla bu yıl ne yazık ki sünnet şöleni düzenleyemiyoruz, ancak erkekliğe ilk adımını atacak kardeşlerimiz için sürprizlerimiz olacak. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" dedi

Toplu Sünnet Programı'ndan yararlanmak isteyen vatandaşların 0 282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi'nden bilgi alabilecekleri, kayıt başvurularının 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan Sosyal İşler Müdürlüğü'nden yapılabileceği belirtilirken, kayıtlar için son başvuru tarihinin 14 Ağustos Cuma olduğu kaydedildi.

Başvuruların sona ermesinin ardından ise sünnet işlemleri gerçekleştirilecek. Sünnet işlemleri, salgın tedbirleri kapsamında 17-28 Ağustos arasında yapılacak. - TEKİRDAĞ