Süleymanpaşa Belediyesi'nin "Açık Hava Sinema Günleri" başladı - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesinin her yaz çocuklarla buluşturduğu "Açık Hava Sinema Günleri" başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ağustos ayı sonuna kadar her cuma ve cumartesi günleri sürecek olan etkinlik, her hafta farklı mahalleye konuk olacak.

Salgın tedbirleri kapsamında çocuklara açık havada etkinlikler sunmaya başlayan Süleymanpaşa Belediyesi, Açık Hava Sinema Günleri etkinliği ile yaz akşamlarını eğlenceli hale getiriyor.

Barbaros Mahallesi Fikret Yılmaz parkında Köstebekgiller isimli animasyon filminin gösterimi gerçekleştirilirken, filmi izlemeye gelen çocuklara pamuk şekeri ve patlamış mısır ikram edildi.

Film gösterimleri, merkez mahallelerin yanı sıra kırsal mahallelerde de yapılacak.