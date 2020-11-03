Süleymanpaşa Belediyesi'nin "ikram çeşmeleri" akmaya başladı - Son Dakika

Tekirdağ'da, Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hizmete sokulan ikram çeşmelerinden vatandaşlara sıcak çorba akmaya başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Köprübaşı mevkisi ve Cengiz Topel Meydanı'nda bulunan ikram çeşmeleri hizmet vermeye başladı.

Havaların soğumaya başladığı kentte, her sabah 07: 00 ila 09.00 saatleri arasında musluklarından sıcak çorba akıtan çeşmeler vatandaşların içini ısıtıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı Op. Dr. Adem Dalgıç Aşevi tarafından her sabah taze olarak hazırlanan çorbalar, ekipler tarafından ikram çeşmelerine doldurularak vatandaşların hizmetine sunuluyor.