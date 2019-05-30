Süleymanpaşa Belediyesi'nin ücretsiz yaz okulu kayıtları başladı

15 FARKLI ALANDA KURS AÇILDI

Spor, bilişim, görsel sanatlar ve işitsel sanatlar alanlarında 15 farklı dalda düzenlenen yüzlerce öğrencinin yaralanacağı Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Yaz Okulları'na kayıtların başlaması ile birlikte yoğun bir talep oluşurken kayıt döneminin 21 Haziran tarihine kadar süreceği belirtildi.

7-12 yaş arası çocuklara yönelik açılacak kurslarda yüzme, basketbol, voleybol, futbol, tenis, okçuluk, satranç, resim, piyano, gitar, keman, bale, halk oyunları, kod atölyesi ve akıl zeka oyunları branşlarında eğitimler verilecek.

HAFTANIN 5 GÜNÜ EĞİTİM VERİLECEK

Haftanın 5 günü devam edecek kurslar 100. Yıl Gençlik Merkezi, Aydoğdu Sosyal Etkinlik Merkezi, Karacakılavuz Sosyal Etkinlik Merkezi, Kod Atölyesi ve Süleymanpaşa Çocuk Kulübü'nde gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR 100. YIL GENÇLİK MERKEZİ'NE ŞAHSEN YAPILIYOR

27 Mayıs itibari ile başlayan ve 21 Haziran tarihine kadar sürecek olan kayıtlar tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek kurslar için müracaatların şahsen 100. Yıl Gençlik Merkezi'ne yapılması, nüfus cüzdan fotokopisi ve spor dalları için sağlık raporu ile gelinmesi gerektiği açıklandı.

KURSLAR 24 HAZİRAN'DA BAŞLAYACAK

Öte yandan kursların 24 Haziran – 23 Ağustos arasında gerçekleştirileceği belirtildi.