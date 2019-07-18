Süleymanpaşa Belediyesi personellerine ilk yardım eğitimi veriliyor

Eğitim programı kapsamında belediye çalışanları gruplar halinde katıldıkları derslerde uygulamalı ilkyardım eğitimi alıyor.

PERSONELLER OLASI KAZALARDA İLK MÜDAHALEYİ YAPABİLECEK BİLGİYE SAHİP OLACAK

Süleymanpaşa Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitimler, ilkyardım eğitmeni Çetin İnan tarafından veriliyor. Eğitim programı ile Süleymanpaşa Belediyesi'nde görev yapan tüm çalışanların, acil durumlarda sağlık ekiplerinin olay yerine gelene kadar geçen sürede, her türlü yaralanma ve hayati tehlikenin yaşandığı durumlarda ilk müdahaleyi yapabilecek bilgi ve beceriye kavuşturulması hedefleniyor.

Proje, Süleymanpaşa Belediyesi çalışma alanları içinde iş sağlığı ve güvenliğinin en üst düzeye çıkarılmasını amacını da kapsıyor.

YÜKSEL: "PERSONELLERİMİZ ACİL DURUMLARDA NASIL DAVRANMASI GEREKTİĞİNİ BİLECEK"

Projeyle ilgili bilgi veren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilkyardım eğitiminin hayat kurtaran bir unsur olduğunu ifade ederek, söz konusu eğitim programını son derece önemsediklerini söyledi.

Her bireyin yaşamın her hangi bir zamanında ilk yardıma ihtiyaç duyabileceğini işaret eden Yüksel, "Tüm vatandaşlarımızın ilkyardım bilgisine vakıf olması gerektiğine duyduğumuz inançla, tüm belediye personellerimizin bu eğitimi almasını sağlıyoruz. Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğümüzün işbirliğiyle gerçekleştireceğimiz eğitimler sayesinde, kurumumuzda çalışan yaklaşık 1000 personelimiz acil durumlarda nasıl davranması gerektiğini bilecek. Çalışanlarımızın olası kaza ve yaralanmalarda ilk müdahaleyi yapabilecek donanıma kavuşmalarını temin ediyoruz," diye konuştu.