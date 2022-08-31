Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

31.08.2022 10:24
Tekirdağ'dan kısa kısa

Süleymanpaşa Belediyesi, sıfır atık programı kapsamında 2022 yılının ilk 7 ayında yaklaşık 3 bin 500 ton geri dönüştürülebilir atığı geri dönüşüme kazandırdı.

Süleymanpaşa Belediyesi, sıfır atık programı kapsamında 2022 yılının ilk 7 ayında yaklaşık 3 bin 500 ton geri dönüştürülebilir atığı geri dönüşüme kazandırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğünce geri dönüştürülebilir atığın doğaya karışarak çevreye zarar vermesinin önüne geçildi.

Yapılan çalışmalarla 7 aylık dönemde, 3.394 ton ambalaj atığı, 44 ton tekstil atığı, 18 ton kullanım ömrünü tamamlamış hurda lastik, 4,6 ton bitkisel atık yağ, 3,75 ton elektronik atık, 1 ton zirai ilaç ambalajı, 1 ton atık pil ve 0,5 ton atık ilaç olmak üzere toplamda 3.466 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı.

Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan okulları ziyaret etti

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Süleymanpaşa Mevlana İlkokulu ve Selvi Ağca Kızılay Anaokulunu ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, yaz okulu kapsamında eğitime devam eden öğrencileri sınıflarını gezen Ulusan, öğrenci, öğretmen ve velilerle sohbet etti.

Ulusan, ziyaretinde, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında okullarda incelemelerde bulundu.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

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