Süleymanpaşa Belediyesi sınır kapılarında ilçeyi tanıtıcı broşür dağıtıyor - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi ilçenin turizm potansiyelinin artırılması amacıyla sınır kapılarında tanıtıcı broşür dağıtıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, son dönemde Yunanistan ve Bulgaristan vatandaşlarının alışveriş için Türkiye'yi tercih etmeye başlaması ile tanıtım atağına geçen belediye, Süleymanpaşa Kent Konseyi ile sınır kapılarında ilçe hakkında tanıtıcı bilgiler içeren broşür dağıtımı gerçekleştiriyor.

Türkçe, Bulgarca ve Yunanca hazırlanan ve ilçede günübirlik ziyaret edilebilecek yerler, alışveriş rotaları ve tanıtıcı diğer bilgilerin yer aldığı broşürler, Kapıkule ve İpsala sınır kapısından ülkeye giriş yapan turistlere veriliyor.

Tanıtım faaliyetleri sayesinde özellikle perşembe ve pazar günleri turistlerin Süleymanpaşa'ya ilgi göstermeye başladığı görüldü.

Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Beste Emre Güngör ve Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Salih Nurettin Çevik, İpsala Gümrük Müdürü Osman Demirkol'u ziyaret ederek tanıtım faaliyetleri hakkında bilgi verdi.