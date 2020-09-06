Süleymanpaşa Belediyesi Türkiye'de bir ilke imza attı - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi, özel güvenlik görevlileri ile toplu iş sözleşmesi imzalayarak Türkiye'de bir ilke imza attı. Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası ile imza altına alınan toplu iş sözleşmesi ile Süleymanpaşa Belediyesi Türkiye'de özel güvenlik görevlileri ile toplu iş sözleşmesi imzalayan ilk ilçe belediyesi oldu.

Sözleşme kapsamında, Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin maaş ve sosyal haklarında ciddi bir iyileştirme gerçekleşmiş oldu.

"Asgari ücretle çalışan güvenlik personelimiz kalmadı"

Konu hakkında açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "HAK-İŞ'e bağlı Özel Güvenlik ve Koruma İşçileri Sendikası ile belediyemizde görev yapan özel güvenlik personelimiz adına toplu iş sözleşmesini imzaladık. Özel güvenlik görevlileri ile toplu iş sözleşmesi gerçekleştiren Türkiye'deki ilk ilçe belediyesi olmanın haklı gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu doğrultuda, asgari ücretle çalışan özel güvenlik personelimiz kalmamıştır. Tüm güvenlik görevlilerimize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - TEKİRDAĞ