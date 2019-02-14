Süleymanpaşa Belediyesi Ücretsiz Fidan Dağıtacak

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler birimi tarafından üretilen fidanlar Hürriyet Mahallesi Baykallar Mevkisi Anı Kıyı Sokak'ta bulunan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Serasından halka dağıtılacak.

EŞKİNAT: "TEK İSTEĞİMİZ DAHA YEŞİL BİR ŞEHİR YARATMAK"

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat; "Süleymanpaşa Belediyemizin serasında ürettiğimiz yüzlerce fidanı daha yeşil bir Süleymanpaşa için vatandaşlarımıza dağıtacağız. Tek amacımız, tek isteğimiz daha yeşil bir şehir yaratmak. Bu noktada tüm halkımızı 'Sizin de dikili bir ağacınız olsun' adı altında başlattığımız çalışmamızda fidan alıp fidanları toprakla buluşturmaya, daha yeşil bir Süleymanpaşa yaratmaya bekliyoruz." dedi.

DAĞITIM PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAK

Yüzlerce fidanın vatandaşlara güzel bir gelecek için teslim edileceği organizasyon 18 Şubat Pazartesi günü başlayacak ve dağıtım 28 Şubat Perşembe gününe kadar devam edecek.