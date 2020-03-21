Süleymanpaşa Belediyesi yaza hazırlık çalışmalarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Süleymanpaşa Belediyesi yaza hazırlık çalışmalarına başladı - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi yaza hazırlık çalışmalarına başladı

6 saat önce

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, yaklaşan yaz ayları öncesinde Süleymanpaşa ilçesi sınırlarında sahil temizliği gerçekleştirdi.

Süleymanpaşa Belediyesi yaza hazırlık çalışmalarına başladı, System.String[]

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, yaklaşan yaz ayları öncesinde Süleymanpaşa ilçesi sınırlarında sahil temizliği gerçekleştirdi.


Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmada Barboros, Altınova, Dereağzı, Alkaya ve Değirmenaltı kumsallarındaki çöpler tek tek toplanarak yaza hazırlık çalışması yapıldı.


Birçok noktada devam eden temizlik çalışmalarının yanı sıra sahilleri de önemseyerek düzenli temizlik çalışmalarına başladığını belirten Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Bir sahil kenti olan Süleymanpaşa'yı turizm cennetine çevirmek için kolları sıvadık. Mart ayı itibari ile sahillerimizi temizlemeye başladık. Düzenli olarak da temizlik çalışmalarımız devam edecek" dedi.


"Lütfen çevremizi kirletmeyelim temiz tutalım"


Sağlıklı nesiller yetiştirmek için temiz bir çevreye sahip olmanın önemine değinen Başkan Yüksel, "Özellikle çocuklarımız için çevremizin temiz olması çok önemli. Biz Süleymanpaşa Belediyesi olarak üstümüze düşeni yapıyoruz, fazlasını da yapacağız. Ancak sevgili hemşehrilerimden çocuklarımız için bir ricam var. Lütfen çevremizi kirletmeyelim; temiz tutalım. Bizlerin yaptığı çalışmadan çok daha önemlisi bu" diye konuştu.


Çalışmalar kumbağ ve karaevli yönlerine doğru ilerleyecek


Yapılan çalışmanın Kumbağ ve Karaevli Mahallesi yönünde genişleyeceği ve yapılacak etkinlikler ile temizlik çalışmalarının daha geniş kitleleri kapsayacak şekilde hazırlanacağı ifade edildi. - TEKİRDAĞ

Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa, Altınova, Tekirdağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:38 Kaynak: İHA

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