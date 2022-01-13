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Süleymanpaşa Belediyesi yol açma ve tuzlama çalışması yaptı - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi yol açma ve tuzlama çalışması yaptı

13.01.2022 12:23
Süleymanpaşa Belediyesi yol açma ve tuzlama çalışması yaptı

Süleymanpaşa Belediyesince tuzlama ve yol açma çalışması gerçekleştirildi.

Süleymanpaşa Belediyesince tuzlama ve yol açma çalışması gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 12 Ocak Çarşamba günü sabaha karşı başlayan ve günün ilerleyen saatlerine kadar devam eden kar yağışı boyunca tüm ekipler çalışma yürüterek, hava şartlarının olumsuzluklarını bertaraf etmeyi başardı.

Erken saatlerden itibaren ana arterler ve trafiğin yoğun olduğu caddeler ile kırsal mahallelerde buzlanmanın önüne geçebilmek için Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tuzlama çalışmaları gerçekleştirildi.

Kırsal mahallelerde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalan araçların yardım çağrılarına da hızla müdahale eden ekipler, birçok aracı mahsur kaldıkları noktalardan kurtardı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise ilçede faaliyet gösteren okullar ve kamu kurumlarının girişleri ve bahçelerinde tuzlama yaparak buzlanmadan kaynaklanabilecek olası düşme ve yaralanmaların önüne geçti.

Ekipler, sokak hayvanlarının kar yağışından etkilenmemeleri için çalışma başlattı. Süleymanpaşa sokaklarını insanlarla paylaşan kedi ve köpekler için belirli noktalarda yapılan rutin mama dağıtımı faaliyetine ek olarak kar yağışının ardından birçok farklı noktaya da mama dağıtımı yapıldı.

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Fen İşleri Müdürlüğü, Ocak, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Süleymanpaşa Belediyesi yol açma ve tuzlama çalışması yaptı - Son Dakika


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