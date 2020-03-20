Süleymanpaşa Belediyesi yol ve kaldırım çalışmalarında vites yükseltti - Son Dakika

Göreve geldiği günden bu yana Süleymanpaşa'nın bozuk yollarının yapımı için adeta seferberlik ilan eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, havaların ısınması ile birlikte yol ve kaldırım çalışmalarını hızlandırdı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yol hayattır, yol medeniyettir" sözünün ışığında şehrin birçok yerinde eş zamanlı olarak devam eden çalışmalarda Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerince bozuk yollara müdahale edilerek yenileme çalışmalarına başlanıldı.



Yapılan yollardaki kaldırım eksikliğine de çözüm olan Başkan Yüksel ve ekibi, vatandaşların güvenli bir şekilde yürüyebilmesi için yol çalışmalarının yanı sıra kaldırım çalışmalarını da hızlandırdı.



Çalışmalar mahalle sakinleri ile fikir alışverişinde bulunarak yapılıyor



Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar ile çalışmaları yerinde inceleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Yükselen bir Süleymanpaşa" gayesi ile mahalle sakinleri ile de fikir alışverişinde bulunarak şehrin ihtiyaçlarını ve görülen aksaklıklarını gidermeye çalıştığını bir kez daha kanıtladı. - TEKİRDAĞ