Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika
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Tekirdağ'dan kısa kısa

04.09.2022 11:38
Tekirdağ'dan kısa kısa

Süleymanpaşa Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye ekiplerince Ertuğrul Mahallesi'nde yürütülen çalışmalarda cadde ve sokakların parke taşları yenileniyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Hüseyin Pehlivan caddesi üzerinde yürütülen yol yenileme çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşlarla sohbet eden Yüksel, caddenin modern bir görünüme kavuşması için kısa süre içerisinde çalışmaların tamamlanacağını belirtti.

Tekirdağ'da izcilik tanıtım toplantısı yapıldı

Tekirdağ Müftülüğünde din görevlilerine yönelik izcilik tanıtım toplantısı düzenlendi.

Müftülükten yapılan açıklamaya göre, Müftülük Toplantı Salonunda, dünyada izciliğin tarihçesi, Türkiye'de izciliğin tarihçesi, izcilik metotları gibi konularda seminer verildi.

Türkiye izcilik Federasyonu Tekirdağ İl Sorumlusu Mücahit Demirkaya, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasında izcilik faaliyetlerini yaygınlaştırmak, başkanlık personelini izci lideri olarak eğitmek, çocuk ve gençlere yönelik izcilik kampları konularında farkındalık kazandırmak amacıyla izcilik işbirliği protokolü imzalandıklarını ve din görevlilerini bu konuda bilgilendirdiklerini söyledi.

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Kaynak: AA

Cüneyt Yüksel, Tekirdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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