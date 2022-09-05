Tekirdağ'dan kısa kısa

Süleymanpaşa Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye ekiplerince Altınova Mahallesi Hüseyin Arıtepe sokak üzerinde yürütülen çalışmada parke taşları yenileniyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yürütülen yol yenileme çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Gazi Hasan Paşa Parkı'nda vatandaşlarla sohbet eden Yüksel, sokağın modern bir görünüme kavuşması için kısa süre içerisinde çalışmaların tamamlanacağını belirtti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'a veda ziyareti

Hatay Vali Yardımcılığı'na atanan Harun Kaya, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Yıldırım, Kaya'ya görevinin hayırlı olması dileğinde bulundu, "Üstün Başarı Belgesi" taktim etti.

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal çalışmaları değerlendirdi

Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal başkanlığında 2022 yılında yapılan çalışmalar hakkında görüş alışverişi yapıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluş müdürlerinin katılımıyla toplantı yapıldı, kurumların çalışmaları ve tarım sektörü ile ilgili değerlendirmeler yapıldı.