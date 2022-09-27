Tekirdağ'daki Vali Konağı Caddesi yenileniyor - Son Dakika
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Tekirdağ'daki Vali Konağı Caddesi yenileniyor

27.09.2022 09:08
Tekirdağ'daki Vali Konağı Caddesi yenileniyor

???????Süleymanpaşa Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

???????Süleymanpaşa Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekiplerince Vali Konağı Caddesi'nde yürütülen çalışmada parke taşları yenileniyor.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yol yenileme çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Çalışmaları takip eden vatandaşlarla sohbet eden Yüksel, caddenin modern bir görünüme kavuşması için çalıştıklarını belirtti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'daki Vali Konağı Caddesi yenileniyor - Son Dakika

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