Çalışmaları takip eden vatandaşlarla sohbet eden Yüksel, caddenin modern bir görünüme kavuşması için çalıştıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'daki Vali Konağı Caddesi yenileniyor - Son Dakika

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