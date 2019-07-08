Süleymanpaşa Belediyesinden açık havada sinema keyfi

AÇIK HAVA SİNEMASI VATANDAŞLARIN BEĞENİSİNİ KAZANDI

Geçtiğimiz hafta başlayan Süleymanpaşa Belediyesi Açık Hava Sinema Günleri kapsamında cuma akşamı "Kırımlı", cumartesi akşamı ise "Dağ 2" filmleri Süleymanpaşalı sinemaseverler ile buluşurken bu hafta da "120" ve "Battal Gazi Destanı" filmleri güzel havayı değerlendirmek isteyen vatandaşların seyrine sunuldu.

HAFTASONU ÇOCUKLARA SİNEMA MÜJDESİ

Sahil Mutlukent Çay Bahçesi yanında kurulan sinemanın bu haftaki filmleri de belli olurken saat 21.00'de başlayan sinema şöleninin konukları "Köstebekgiller 1" ve "Köstebekgiller 2" filmleri olacak.