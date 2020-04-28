Süleymanpaşa Belediyesinden can dostlarına yardım eli - Son Dakika
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Süleymanpaşa Belediyesinden can dostlarına yardım eli

6 saat önce

Süleymanpaşa Belediyesi, salgın önlemleri kapsamında aldığı birçok öncü tedbirle takdir toplarken, sokak hayvanları ile ilgili de yoğun çalışmalar yürütmeye devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesinden can dostlarına yardım eli, System.String[]

Süleymanpaşa Belediyesi, salgın önlemleri kapsamında aldığı birçok öncü tedbirle takdir toplarken, sokak hayvanları ile ilgili de yoğun çalışmalar yürütmeye devam ediyor.


Geçtiğimiz hafta korona virüsü salgını tedbirleri gereği 23 Nisan'da başlayan ve 4 gün süren sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında; Süleymanpaşa'nın merkez ve kırsal mahallelerinde daha önceden belirlenmiş noktalarda ve sokak hayvanlarının toplu halde bulunduğu alanlarda kuru mama dağıtımı yapıldı.


57 mahallede 240 kilo mama dağıtıldı


Süleymanpaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı Veteriner İşleri birimi ekipleri tarafından, merkez ve kırsal olmak üzere toplam 57 mahallede sokak hayvanları için mama bırakıldı. Yapılan açıklamada, 240 kilogramdan fazla kuru mama dağıtımı yapıldığı belirtildi.


Yaralı hayvanlar da sahipsiz değil


Diğer yandan, mama dağıtım çalışmaları sırasında yaralı ve hasta olduğu tespit edilen 20 sokak hayvanına da müdahale edilerek gerekli tedavilerin uygulandığı ifade edildi.


"Bizim için yaşam kutsaldır"


Sokak hayvanlarının Süleymanpaşa'da yaşayan her vatandaş gibi yaşam haklarının korunması gerektiğinin altını çizen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Bizim için yaşam kutsaldır ve sokaklarımızda bu şehri paylaştığımız canlarımızı da bu kapsamda değerlendiriyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamalarının devam ettiği bugünlerde; biliyoruz ki çok sayıda hayvansever vatandaşımız sokak hayvanlarını besleyemedikleri için aç kalmalarından endişe duyuyorlar. Tüm vatandaşlarımız bu konuda müsterih olsunlar. Süleymanpaşa Belediyesi olarak, gönül belediyeciliği anlayışıyla sokakta yaşayan hayvanlarımıza da sahip çıkmaya devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de can dostlarımızın beslenme ihtiyaçlarını ve sağlık hizmetlerini hem merkez hem kırsal mahallelerimizde karşılamayı sürdüreceğiz" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

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Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 12:32 Kaynak: İHA


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