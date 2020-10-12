Süleymanpaşa Belediyesinden evi yıkılan vatandaşa gönül eli - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesinden evi yıkılan vatandaşa gönül eli

12.10.2020 16:00
Süleymanpaşa Belediyesinden evi yıkılan vatandaşa gönül eli, System.String[]

Süleymanpaşa Belediyesi, Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışını her alanda hayata geçirerek gönülleri fethediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, Gönül Belediyeciliği hizmet anlayışını her alanda hayata geçirerek gönülleri fethediyor. Evi tamamen yıkılarak kullanılamaz duruma gelen vatandaşa yardım eli uzatan Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan kış mevsimi öncesi vatandaşın barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşıladı.

Aydoğdu Mahallesi'nde yaşayan ve evi kullanılamaz duruma geldiği için bir barakaya sığınmak zorunda kalan Şaban E. isimli vatandaşın durumunu sosyal medya üzerinden paylaşan vatandaşlar, yardım talebinde bulundu.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konuyla ilgili bilgi aldıktan sonra gereğinin yapılarak vatandaşın mağduriyetinin giderilmesi talimatını verdi. Tekirdağ 1. Kısım Devlet Hastanesi bahçesinde bulunan Süleymanpaşa Belediyesine ait Konukevi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından derhal hazır hale getirilerek Şaban E.'ye tahsis edildi. Mağdur vatandaş yaşadığı barakadan alınarak geçici olarak Konukevi'ne yerleştirildi. Şaban E.'ye Süleymanpaşa Belediyesi Op. Dr. Adem Dalgıç Aşevi'nden günlük sıcak yemek de temin edilmeye başlandı.

Şaban E.'nin yıkılan evinin durumunun da Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından inceleneceği, inceleme sonrasında Şaban E.'nin barınma ihtiyacının kalıcı olarak çözülmesi için gereken adımların atılacağı öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa Belediyesinden evi yıkılan vatandaşa gönül eli
Süleymanpaşa Belediyesinden evi yıkılan vatandaşa gönül eli

Pandemi Sosyal Destek, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Süleymanpaşa Belediyesinden evi yıkılan vatandaşa gönül eli - Son Dakika

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