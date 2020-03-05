Süleymanpaşa Belediyesinden gönüllere dokunan hizmet - Son Dakika
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Süleymanpaşa Belediyesinden gönüllere dokunan hizmet

6 saat önce

Süleymanpaşa Belediyesi, evde bakım ve temizlik hizmeti ile engelli, yaşlı ve yalnız kalmış vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesinden gönüllere dokunan hizmet, System.String[]

Süleymanpaşa Belediyesi, evde bakım ve temizlik hizmeti ile engelli, yaşlı ve yalnız kalmış vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.


"Gönül Belediyeciliği" sloganı ile yüzlerde tebessüm oluşturmak üzere harekete geçen Süleymanpaşa Belediyesi, İnecik Mahallesi'nde evinin temizliğini yapmakta zorlanan vatandaşın da yardımına koştu. Gelen başvuruları detaylı olarak değerlendirerek evinde temizlik yapma imkanı olmayan, eşyaları yıpranmış durumdaki ihtiyaç sahibi vatandaşın yanında olan Süleymanpaşa Belediyesi ekipleri, evin detaylı temizliğini gerçekleştirdi. Elektrik süpürgesi ile evin temizlenmesi, evin havalandırılması, tuvalet ve banyo temizliği, cam ve kapıların silinmesi gibi temel temizliği tamamlayan ekipler, eski eşyaları da Hayır Çarşısı'ndan getirilen yeni eşyalar ile donattı. Aşevi bünyesinde gıda desteğinin de yapıldığı hizmette vatandaşın gün sonunda tüm ihtiyaçları giderilmiş olurken, hayır duası alındı.


Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, yapmış olmak için değil gönüllere dokunmak için önemli hizmetler yaptıklarının altını çizdi. Başkan Yüksel, "Bugün de bir vatandaşımızın daha hayır duasını aldık. Göreve geldiğimizden bu yana gece gündüz demeden koşturuyoruz. Yapılan birçok iş var; ancak hiçbiri yapmış olmak için yapılmış şeyler değil. Vatandaşlarımıza gönülden hizmet etmenin mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Görev süremiz boyunca da hep böyle gönülden hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.


"Bu şehirde yaşayan her fert bizim büyük bir değerimiz"


Vatandaşlardan çevrelerinde engelli, yaşlı ve toplumsal alanda yalnız kalmış kimselerin olması durumunda Süleymanpaşa Belediyes'ni arayıp bilgi verilmesini isteyen Yüksel, "Bu konuda çok hassasız. Bu şehirde yaşayan her fert bizim kardeşimiz, abimiz, ablamız büyük bir değerimiz. Ekiplerimizin çalışmalarının yanı sıra gerek valiliğimiz, gerek kaymakamlığımız, gerekse muhtarlarımız ile zor durumdaki vatandaşlarımızın tespiti konusunda işbirliği içindeyiz. Vatandaşlarımızdan ricam böyle bir durum ile karşılaşmaları halinde çağrı merkezimizi arayıp bize haber vermeleri. Kimse yoksa da biz varız" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:22 Kaynak: İHA
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