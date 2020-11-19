Süleymanpaşa Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere yardım - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere yardım

19.11.2020 17:19
Süleymanpaşa Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere yardım, System.String[]

Süleymanpaşa Belediyesi, kış mevsimi öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının giyecek ihtiyacını karşılamak için destek bekliyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, kış mevsimi öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının giyecek ihtiyacını karşılamak için destek bekliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kış mevsimi nedeniyle ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının kışlık giyecek ihtiyacı hayırseverlerin desteği ile karşılanıyor.

Hayırsever vatandaşların destekleri ve belediye imkanları ile ihtiyaç sahiplerinin giyim ihtiyaçlarını gidermek amacıyla kurulan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Hayır Çarşısı, kış mevsimi dolayısıyla imkanı olmayan ailelerin çocuklarına ulaştırılmak üzere bağışlanan kışlık çocuk giysileri ve ayakkabılarını başvuran ailelere ulaştıracak.

Koronavirüs salgını nedeniyle Hayır Çarşısı'na gelemeyen vatandaşların ihtiyaçları evlerine kadar gönderilecek.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

Hayır Çarşısında dar gelirli ailelerin çocukları ile öksüz ve yetimlerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını bildiren Yüksel, "İhtiyaç sahibi ailelerin çağrı merkezini arayarak bildirmeleri halinde ekiplerimiz, çocuklarımızın kıyafetlerini bizzat teslim edeceklerdir. Soğuk kış aylarında çocuklarımız üşümesin diye başlattığımız kıyafet yardımı kampanyasına katkı sağlayan Pınarhisar Belediye Başkanımız İhsan Talay kardeşime ve tüm vatandaşlarımıza destekleri için sonsuz teşekkürlerimi sunarım." ifadelerini kullandı.

Pandemi Sosyal Destek, Süleymanpaşa, Çocuk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Süleymanpaşa Belediyesinden ihtiyaç sahibi ailelere yardım - Son Dakika


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