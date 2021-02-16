Süleymanpaşa Belediyesinden İstiklal Marşı okuma yarışması - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi, okul öncesi, ilk ve orta öğretim öğrencileri arasında İstiklal Marşı okuma yarışması düzenliyor.

"İstiklal Marşını Oku-Kaydet-Gönder" adıyla düzenlenen ödüllü çevrimiçi İstiklal Marşı okuma yarışması, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere dört kategoride organize ediliyor. Yarışma, Milli Mücadelemizin simgesi olan İstiklal Marşı'nın gençler arasında daha iyi anlaşılması, gençlerin sanatsal yeteneklerini geliştirmelerine ve sergilemelerine olanak sağlanması gibi amaçlarla organize ediliyor. "İstiklal Marşını Oku-Kaydet-Gönder" yarışması kapsamında, yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerden, İstiklal Marşımızın ilk iki kıtasını şiir şeklinde okuyarak videoya kaydetmeleri ve bu video ile Süleymanpaşa Belediyesi resmi internet sitesi olan www.suleymanpasa.bel.tr üzerinden yarışmaya başvurmaları isteniyor.

Dört kategoride ödül verilecek

Çevrimiçi olarak gerçekleştirilen yarışmaya katılmak isteyen öğrenciler, internet sitesindeki başvuru formunu doldurduktan sonra çektikleri videolarını, 0552 952 20 68 numaralı WhatsApp hattına göndererek yarışmaya katılabilecek. Yarışmada dört farklı kategoride ilk üçe giren yarışmacılara sürpriz ödüller verilecek.

Başvurular başladı

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, yarışma şartnamesinin Süleymanpaşa Belediyesi resmi internet sitesinde yer aldığı, başvuruların 16 Şubat - 9 Mart 2021 tarihleri arasında yapılabileceği ifade edilirken, yarışma sonuçlarının değerlendirmelerin ardından Süleymanpaşa Belediyesi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ilan edileceği belirtildi. - TEKİRDAĞ