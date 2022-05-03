Süleymanpaşa Belediyesinden öğrencilere ücretsiz deneme sınavı - Son Dakika

Süleymanpaşa Belediyesi, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan tüm öğrenciler için ücretsiz deneme sınavı yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Destek bizden başarı sizden" parolası ile hareket eden belediye, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan tüm öğrencilere fırsat eşitliği sağlayabilmek amacıyla ücretsiz deneme sınavları düzenlemeye başladı.

Süleymanpaşa ilçesindeki tüm okullarda eş zamanlı yapılmaya başlayan sınavlarda Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Sınavı ile Liselere Geçiş Sistemi Sınavı yapılıyor.

Lise 11. 12. sınıf, orta son ve 7. sınıf öğrencilerini kapsayan seviye tespit sınavları ile tüm öğrenciler seviyelerini öğrenip çalışmalarını eksik olduğu alanlara yönelik yapıyor.

Öte yandan sınav sonrasında tüm soruların cevaplarının videolu anlatımı da hazırlanıp sisteme yüklenirken https://suleymanpasa.bel.tr/deneme-sinavi-cozumleri linkinden tüm öğrenciler ücretsiz olarak video anlatımlar ile soru çözümlerinden yararlanabilecek.