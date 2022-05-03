Süleymanpaşa Belediyesinden öğrencilere ücretsiz deneme sınavı - Son Dakika
Üye Girişi

Süleymanpaşa Belediyesinden öğrencilere ücretsiz deneme sınavı

03.05.2022 12:46
Süleymanpaşa Belediyesinden öğrencilere ücretsiz deneme sınavı

Süleymanpaşa Belediyesi, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan tüm öğrenciler için ücretsiz deneme sınavı yapıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan tüm öğrenciler için ücretsiz deneme sınavı yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Destek bizden başarı sizden" parolası ile hareket eden belediye, lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan tüm öğrencilere fırsat eşitliği sağlayabilmek amacıyla ücretsiz deneme sınavları düzenlemeye başladı.

Süleymanpaşa ilçesindeki tüm okullarda eş zamanlı yapılmaya başlayan sınavlarda Temel Yeterlilik Testi ve Alan Yeterlilik Sınavı ile Liselere Geçiş Sistemi Sınavı yapılıyor.

Lise 11. 12. sınıf, orta son ve 7. sınıf öğrencilerini kapsayan seviye tespit sınavları ile tüm öğrenciler seviyelerini öğrenip çalışmalarını eksik olduğu alanlara yönelik yapıyor.

Öte yandan sınav sonrasında tüm soruların cevaplarının videolu anlatımı da hazırlanıp sisteme yüklenirken https://suleymanpasa.bel.tr/deneme-sinavi-cozumleri linkinden tüm öğrenciler ücretsiz olarak video anlatımlar ile soru çözümlerinden yararlanabilecek.

YORUMLAR
500
Tayt hırsızına cinsel tacizden suç duyurusu Tayt hırsızına cinsel tacizden suç duyurusu Kastamonu Üniversitesi, patentte ilk 20 üniversite arasına girdi Kastamonu Üniversitesi, patentte ilk 20 üniversite arasına girdi

Üniversite, Lise, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Süleymanpaşa Belediyesinden öğrencilere ücretsiz deneme sınavı - Son Dakika


Son Dakika
12:44 5. kattan düşen Eyüp bebek yaşamını yitirdi
12:42 FIFA, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasını paylaştı! Demet Akalın'dan cevap gecikmedi
12:40 Olası enflasyona göre temmuz ayı zam tahminleri
11:36 Fenerbahçeli Berisha'ya uzaklaştırma kararı
11:35 Blake Lively, Met Gala'da şov yaptı! Elbisenin üstünden bir elbise daha çıktı
11:34 Ayçiçek yağına rakip Kanolada ekim alanı 9 kat arttı
10:49 Bilimsel araştırmaya göre koronavirüs bulaşma olasılığı en düşük olan kan grubu
10:44 ABD'nin Kansas eyaletinde hortum çıktı! Önüne çıkan her şeyi yıktı geçti
10:33 Met Gala'da ünlüler birbirleri ile yarıştı! Gelinlikle gelen bile var
10:26 Gizemli hepatit 3 çocuğu daha hayattan kopardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 12:53:48. #1.11#
SON DAKİKA: Süleymanpaşa Belediyesinden öğrencilere ücretsiz deneme sınavı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement