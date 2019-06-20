Süleymanpaşa Belediyesinden yaya geçitlerine "Önce Yaya" uyarısı
1 saat önce
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması kapsamında ilçe genelinde yaya önceliğine dikkat çekmek üzere yer ve zemin işareti uygulamasına başladı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:51 Kaynak: Bültenler
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında trafikte yaya önceliği farkındalığı oluşturulabilmesi için yaya geçit işaretleri belirginleştirilirken araçların geliş yönüne göre de "Önce Yaya" işaretinin çizimi ve boyanması işlemi yapıldı.
Araç sürücülerinin yaya geçidine yaklaşırken görebileceği, güvenle yavaşlayıp durabileceği mesafelerden görünür şekilde yapılan çizimler 100. Yıl Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nden başlatılırken çalışmanın Süleymanpaşa ilçesinin tüm yaya geçitlerinde uygulanacağı belirtildi.
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