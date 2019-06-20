Süleymanpaşa Belediyesinden yaya geçitlerine "Önce Yaya" uyarısı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışma kapsamında trafikte yaya önceliği farkındalığı oluşturulabilmesi için yaya geçit işaretleri belirginleştirilirken araçların geliş yönüne göre de "Önce Yaya" işaretinin çizimi ve boyanması işlemi yapıldı.

Araç sürücülerinin yaya geçidine yaklaşırken görebileceği, güvenle yavaşlayıp durabileceği mesafelerden görünür şekilde yapılan çizimler 100. Yıl Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nden başlatılırken çalışmanın Süleymanpaşa ilçesinin tüm yaya geçitlerinde uygulanacağı belirtildi.