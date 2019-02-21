Son Dakika Haberleri: Süleymanpaşa Belediyesinin İşaret Dili Kursu Başlıyor

Süleymanpaşa Belediyesinin İşaret Dili Kursu Başlıyor

59 dakika önce

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Engelli Koordinasyon Merkezi (SEKOMER) işbirliğinde işaret dili kursu açtı.

Süleymanpaşa Belediyesinin İşaret Dili Kursu Başlıyor, System.String[]
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, Engelli Koordinasyon Merkezi (SEKOMER) işbirliğinde işaret dili kursu açtı.

'Engelsiz bir Süleymanpaşa için çalışıyoruz' sloganıyla devam eden çalışmalarda işitme ve konuşma engeli olan vatandaşları anlayabilmek ve kendimizi anlatabilmek adına açılan kurs kapsamında toplam 120 saat ücretsiz eğitim verilecek.

Süleymanpaşa Kent Konseyi Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilecek dersler her Çarşamba ve Cuma günleri saat 18.00-20.30 arasında olacak.

27 Şubat Çarşamba günü başvuruların sona ereceği İşaret Dili Kursuna katılmak isteyenler https://www.suleymanpasa.bel.tr/isaret-dili-kursu internet sitesi üzerinden online başvuru yapabilecek.

Kurs hakkında detaylı bilgi almak isteyenler için de başvuru merkezi oluşturulurken 08504505959 -1352 numaralı telefondan detay bilgisine ulaşabilecek. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 02:28 Kaynak: İHA

Tekirdağ, Süleymanpaşa, Güncel
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