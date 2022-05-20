Süleymanpaşa Belediyesinin ücretsiz deneme sınavları devam ediyor

Süleymanpaşa Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik ücretsiz gerçekleştirilen deneme sınavları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sınavlar Süleymanpaşa'daki tüm okullarda eş zamanlı yapılıyor.

11. sınıflara yönelik Temel Yeterlilik Testi, 12. sınıflara yönelik hem Temel Yeterlilik ve hem de Alan Yeterlilik Testi uygulaması yapıldı.

Sınavların ortaokul öğrencilerine yönelik olan kısmı ile devam edecek testlerde 7. ve 8. sınıflara 23 Mayıs'ta LGS deneme sınavı gerçekleştirilecek.

Deneme sınavlarındaki soruların ve tüm cevapların videolu anlatımları https://suleymanpasa.bel.tr/deneme-sinavi-cozumleri bağlantısından tüm öğrencilere ücretsiz ulaştırılacak.

Deneme sınavlarından 3 gün sonra tüm sorular ve çözümleri videolu olarak paylaşılacak.