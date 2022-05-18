Süleymanpaşa Belediyesinin zirai atıkları geri dönüştüren projesine ödül - Son Dakika
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Süleymanpaşa Belediyesinin zirai atıkları geri dönüştüren projesine ödül

18.05.2022 11:50
Süleymanpaşa Belediyesinin zirai atıkları geri dönüştüren projesine ödül

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından zirai atıkların geri dönüştürülmesi amacıyla hayata geçirilen proje ödül kazandı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından zirai atıkların geri dönüştürülmesi amacıyla hayata geçirilen proje ödül kazandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje, Türkiye Belediyeler Birliğince (TBB) düzenlenen Yeşil Şehirler Yarışması'nda ödüle layık görüldü.

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Ankara'da TBB Meclis Toplantısı'nda gerçekleştirilen ödül törenine katıldı. Yüksel, ödülü Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yüksel, şehre değer katmak için hayata geçirilen projelerinden birisi olan "Zirai İlaç Ambalaj Atıklarını Atmazsan Batmaz" projesinin ödüle layık görülmesinin kendilerini daha çok çalışmaya, üretmeye teşvik ettiğini belirtti.

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Kaynak: AA

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